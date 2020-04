Após perder o pai para Covid-19, fotógrafa de Fortaleza recebe homenagem de músicos locais

A luta contra a pandemia do novo coronavírus tem causado dor em toda parte do mundo. Em Fortaleza, Vanessa Cordeiro, 34 anos, teve que lidar com a perda do pai, Paulo Arthur Vieira Cordeiro, de 62 anos, para a Covid 19 após 20 dias de tratamento contra a doença. A fotógrafa, porém, recebeu o afago dos amigos por meio de uma homenagem musical.

Em vídeo, músicos locais se reuniram para cantar uma composição feita especialmente para esse momento de Vanessa e da família "Em tempos de pandemia, onde não pude me despedir do meu pai, não pude abraçar ninguém, essa homenagem foi um abraço ‘bem acoxado’ na minha alma”, declarou.

Compadecido com a dor da amiga de longa data, o compositor Claudio Mendes resolveu unir a paixão de ambos pelo som com uma energia positiva para transmitir à família de Vanessa. “Foi só pegar o violão que música e letra saíram muito rápido, quase psicografadas", relembra.

Claudio Mendes, compositor da música, em clique da própria amiga FOTO: VANESSA CORDEIRO

A primeira versão, em estilo voz e violão, foi enviada pelo WhatsApp. "Já foi super emocionante ter dado alguma força pra ela, mesmo que de forma mais simples”, contou o músico.

União de amigos

Mas o amigo não parou por aí. Ao ser chamado por outros colegas para gravar depoimentos para a fotógrafa, Cláudio sugeriu que juntassem as forças para fazer um vídeo que contemplasse tanto as mensagens de carinho, como a música que havia sido composta.

“Vanessa sempre viveu intensamente a paixão pela música e, durante todos esses anos, construiu belíssimas amizades com vários músicos e artistas", diz Claudio.

Vanessa (de vermelho) ao lado do irmão Paulo Arthur, a irmã Larah Cordeiro, o pai e a mãe, Rosangela

Com o auxílio de Grace Zinnel, na edição de vídeo, e de David Cordeiro, na produção de música, o resultado, diz Claudio, foi registrar o carinho pela amiga "de forma eterna". Para Vanessa, receber esse amor em forma de música foi o momento de derramar mais algumas lágrimas, mas dessa vez de alegria.

"Eu me emocionei muito, chorei litros de alegria e amor. É muito bom saber que você não está só", reforça.

Veja letra completa:

Tua Vida É Sorrir

(composição: Claudio Mendes)

Quando a dor bater

Lembra que cê tem chão

Que pode dar a mão

A gente te segura

Quando o choro vier

Lembra da canção

Que um dia te fez sorrir

Deixa ele ir

Não se culpa, fica leve

O universo agradece

É só mais um grão

Nem que chova a noite inteira

A jangada segue inteira

É nova estação

Entre nuvens e arandelas

Ou com bolas amarelas

Estamos aqui pra ti

Deixa o moço do ponteiro

Balizar até fevereiro

Tua vida é sorrir