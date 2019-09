Após pedir demissão da Globo, Phelipe Siani posta homenagem ao 'Jornal Nacional'

View this post on Instagram

JN 50 anos! Como vcs sabem, a vida seguiu outro rumo, em breve estreio com muita felicidade na @cnnbrasil. Mas tenho um enorme respeito e carinho demais pelo Jornal Nacional e por todos os brilhantes profissionais que trabalham nele. Um telejornal que tanto marcou e impulsionou minha carreira. Vou sempre ser grato. Vida longa ao JN!!!