Após ofensas contra Fábio Assunção, blogueiro é condenado a pagar indenização ao ator

Fábio Assunção venceu um processo contra o blogueiro e escritor Rodrigo Constantino, que foi condenado a pagar uma indenização de R$ 30 mil ao ator por danos morais. Após o ator ter se declarado contra o impeachment de Dilma Rousseff, em 2016, Constantino utilizou seu blog “O Boletim” e suas redes sociais para atacar Assunção, ironizando o problema com drogas que este teve. Cabe recurso da decisão da Justiça.

“Fábio Assunção, aquele que andou tendo problemas com drogas, parece ter tido uma baita recaída, e com drogas bem pesadas: o petismo. […] Fábio Assunção apenas assume sua idiotice política, nada mais. Pode dar as mãos a Chico Buarque, o pulha, e afundar junto. Ficou lesado de vez…”, escreveu o colunista no texto intitulado “Assunção da idiotice política”.

A Justiça também pediu que o texto fosse excluído da Internet, sob pena de multa. Em própria defesa, Constantino afirmou que “valeu-se de seu direito constitucional à livre manifestação do pensamento e, no exercício da atividade jornalística” e que sua intenção não era difamar o ator, mas provocar uma reflexão no leitor ao comparar o ‘petismo’ a uma ‘droga’. Segundo ele, o assunto da dependência química foi abordado somente de modo periférico.

O juiz Rodrigo Cesar Marinho, da 4ª Vara Cível de São Paulo, concluiu que Constantino “extrapolou os limites da crítica intelectual”. Além do texto, o tribunal diz que Constantino cometeu abuso ao utilizar uma ilustração do ator considerada depreciativa.

Segundo o magistrado, mesmo que Fábio Assunção seja um figura pública e que seu problema com dependência química seja de conhecimento do público em geral, “o réu não está autorizado, por isso, a combater ideias de Fábio com referências a tais problemas. A opinião política de Fábio Assunção pode ser criticada, mas não com menção à sua intimidade”.

“Ele vai pagar por ter ferido minha integridade e dignidade em seu blog. Mais um que não sabe discutir opiniões sem violência moral”, escreveu Fábio Assunção.