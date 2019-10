Após final do The Voice, cearense Ana Ruth ganhará carreata em Juazeiro do Norte

Uma carreata em homenagem a Ana Ruth, cearense que chegou à final da edição deste ano do The Voice Brasil, deve mobilizar amigos, fãs e familiares da jovem na tarde desta segunda-feira (7), às 18h30, em Juazeiro do Norte. Uma das finalistas do reality show na última quinta (3), episódio onde o participante Tony Gordon saiu como vencedor, ela retornou a Juazeiro nesta segunda. Por aqui, foi recebida no aeroporto da região.

Segundo a mãe, Maria Aparecida da Silva, muitas pessoas levaram bandeiras e faixas. "Quando ela chegou foi uma festa no aeroporto e uma emoção muito grande. A gente sentiu a energia de todas essas amizades e tudo que ela construiu com essa participação no The Voice", contou ao também ressaltar a mobilização dos mais próximos durante as exibições do programa.

Foto: divulgação/TV Globo

A sensação, conta Cidinha, como é chamada pelos mais próximos, é de orgulho da filha. "Eu nunca pensei que Ana Ruth fosse chegar tão longe e é muito bonito ver algo que ela conseguiu, apesar de tantos desafios. Acho que ela é uma guerreira". A carreata deve passar por diversas ruas nas proximidades da casa de Ana Ruth e promete reunir desde os colegas aos curiosos.

Participação

Ana Ruth conquistou a vaga no programa com a canção “Sozinho”, de Caetano Veloso, e foi para o time de IZA. Nas fases seguintes, disputou com os outros representantes e ganhou a simpatia do público. Na final, cantou "Pesadão", como uma homenagem à técnica que a acolheu desde o início do programa.