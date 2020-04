Após eliminação do BBB 20, Flayslane pergunta a Prior se o povo a odeia

"O povo me odeia?", perguntou Flayslane a Felipe Prior após ser eliminada do Big Brother Brasil 20. A cantora pareceu preocupada com a imagem que as pessoas têm dela e perguntou a opinião do ex-BBB via Instagram durante a madrugada.

Prior tentou suavizar a situação, afirmando que sempre gostou dela: "Eu sempre gostei de você, lógico que não, só que não dava pra você ganhar".

A cantora então desabafou: "Mas não tem problema. Eu me sinto vencedora, não estava aguentando mais. Eu queria apertar o botão e sair. Estava surtando quando você foi embora".

A conversa chega ao fim quando Prior afirma: "Quem é de verdade surta lá dentro". Na mesma imagem, o arquiteto continuou a falar sobre sua torcida e ficou do lado da sister.

"Olha o coração dessa menina. Quando eu saí, torci muito por ela, mas sabia que ia ser difícil. Mas depois dessa conversa, olha o coração dessa menina e vamos definir quem deve ganhar esse programa. Vamos ver verdade, por favor", escreveu ele.