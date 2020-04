Após diagnóstico de amigdalite, Mumuzinho testa positivo para a Covid-19

Mumuzinho foi diagosticado com a Covid-19 nesta sexta-feira (24). O cantor aprensentou quadro febril e amigdalite, que foi evidenciada anteriormente. De acordo com informações da assessoria, o pagodeiro teve o estado piorado e foi ao hospital no Rio de Janeiro.

Com pneumonia de grau intermediário, Mumuzinho permanece no hospital sob observação médica. "O cantor conta com o apoio e vibrações positivas dos fãs", afirmou a assessoria por comunicado.

Mais cedo, já havia sido anunciado o adiamento da live "Resenha do Mumu" para o dia 3 de maio. O show online aconteceria neste domingo (26). Com o resultado do teste positivo, uma nova data será divulgada.