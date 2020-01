Após demissão de Secretário no Eusébio, grupo de artistas se pronuncia

O elenco do Erotic Circus Show se pronunciou acerca da exoneração do secretário de Cultura do Eusébio, Léo Abreu. Em nota, o grupo afirmou repudiar a decisão do prefeito do município, Acilon Gonçalves. "Publicaram informações deturpadas sobre a apresentação do espetáculo, na tentativa de nos desqualificar enquanto artistas, gerando comentários ofensivos e criminosos de moradores da cidade e seguidores das redes", criticaram.

"Nosso coletivo é contra qualquer forma de censura, LGBTfobia, racismo e qualquer outro tipo de preconceito, e declara também total apoio à diversidade e à produção do evento", afirmaram ainda na publicação.

No último sábado (18), o coletivo fez parte da programação da 20ª Convenção Brasileira de Malabarismo e Circo da cidade. Com classificação indicativa de 18 anos, trechos do espetáculo repercutiram nas redes sociais por ter cenas dos atores semi-nus ou nus.

O prefeito Acilon, com a repercussão, anunciou o afastastamento do secretário Léo Abreu do cargo por meio de um vídeo nesse domingo (19). Em nota, o prefeito afirmou repudiar "todas as pessoas que tenham participado dessa deturpação grave e irei, nos próximos dias, buscar investigar como tudo isso chegou a acontecer para que novas medidas sejam tomadas".

Acilon também afirmou que a Secretaria de Cultura "teria que ter o domínio pelo de tudo que fosse acontece neste evento". De acordo com o prefeito, a partir de agora ele assume o controle de todos os eventos que forem realizados na cidade.

Confira a nota do Erotic Circus Show na íntegra:

"Nós, integrantes do elenco do Erotic Circus Show, viemos publicamente, por meio desta nota, manifestar total repúdio e indignação contra a medida tomada pelo prefeito da cidade de Eusébio, ao exonerar o Secretário de Cultura da Cidade, Léo Abreu, e estendemos nossa postura aos portais de notícias e suas redes sociais que publicaram informações deturpadas sobre a apresentação do espetáculo, na tentativa de nos desqualificar enquanto artistas, gerando comentários ofensivos e criminosos de moradores da cidade e seguidores das redes.

A apresentação do Erotic foi realizada na madrugada do último sábado (18), dentro da programação da 20ª Convenção Brasileira de Malabarismo e Circo, após seleção via edital. O show estava programado para às 23h59 do dia 17, mas foi iniciado por volta de 1h da manhã e teve sua classificação indicativa recomendada para maiores de 18 anos.

A Convenção ocorreu entre os dias 12 e 18 de janeiro na cidade de Eusébio, região metropolitana de Fortaleza, e contou com mais de 80 ações em sua programação, incluindo espetáculos, oficinas, roda de conversas e shows de artistas locais, nacionais e internacionais. A extensa programação contemplou o público infantil, jovem e adulto, seguindo as leis referentes aos horários e classificações, também oferecendo, exclusivamente as noites temáticas: Noite Preta, Noite Feminina e Noite LGBTQI+. O evento trouxe aproximadamente 400 pessoas de todo o país, contando também com participantes de outros países, movimentou a economia da cidade e fortaleceu as práticas artísticas e culturais no município.

Nosso coletivo é contra qualquer forma de censura, LGBTfobia, racismo e qualquer outro tipo de preconceito, e declara também total apoio à diversidade e à produção do evento."

Integrantes do espetáculo Erotic Circus Show