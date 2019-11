Após comparações, Valesca Popozuda publica vídeo de Phoebe 'dançando sua música'

A cantora Valesca Popozuda, 41, e a atriz Lisa Kudrow, 56, famosa por interpretar a personagem Phoebe na série "Friends", já foram apontadas algumas vezes como semelhantes - montagens comparando as duas não faltam na internet. Nesta quinta-feira (21), a brasileira resolveu entrar na brincadeira e aproveitou a semelhança das duas para promover sua nova música, "Furduncinho".

Ela publicou um vídeo em seu Instagam com uma cena de Phoebe dançando, e incluiu sua nova canção para acompanhar as imagens. "Eu, desde a época de Friends sendo a dona do canil", brincou na legenda.