Após campanha, fã de Durval Lelys recupera chapéu

Valeriano Sousa é fã de Durval Lelys há quase 20 anos Reprodução / Instagram

Depois de alguns dias de procura, o cearense Valeriano Sousa recuperou o chapéu que o acompanha há 19 anos. O fã de Durval Lelys perdeu a peça após o show do cantor no sábado (27) no Fortal 2019.

Valeriano conta que a peça foi encontrada por Mayra Brawna, que viu a matéria no site do Diário do Nordeste. "Ontem, quando acordei e fui conferir minhas mensagens, estava lá a mensagem da Mayra, falando que o chapéu estava com ela", diz.

O cearense retornou o contato e ela relatou a ele o ocorrido: Valeriano esqueceu a peça na barraquinha que havia parado para lanchar. "A Mayra trabalhava lá e percebeu que o chapéu ficou na mesa e guardou, me procurou nos arredores e manteve guardado achando que eu iria buscar".

Nesta segunda-feira (29), Valeriano comemorou a recuperação da peça nas redes sociais e agradeceu a todos que ajudaram na divulgação da campanha.