Após beijo, Bia Arantes celebra história de amor gay em 'Órfãos da Terra'

A trama de "Órfãos da Terra" (Globo) acaba nesta sexta-feira (27) e o beijo do casal Valéria (Bia Arantes) e Camila (Anaju Dorigon) finalmente aconteceu no capítulo desta quinta-feira. O casal celebrou sua união no capítulo de hoje, e o beijo selou o amor das duas na cena do casamento.

O público ainda terá que segurar a emoção com a cena que será exibida no mesmo capítulo. Dalila (Alice Wegmann) vai invadir a festa do casamento e atirar em Camila. No Twitter, Bia Arantes, acalmou os fãs da trama. "Calma gente, fim de novela é mesmo cheio de emoção".

Questionada sobre o beijo, a atriz afirma que a história de amor já vale muito mais, independentemente de qualquer cena. "Mais do que o beijo, penso que toda troca de afeto até aqui é bem valiosa na relação delas. Para Valéria, sinto que esse amor com Camila é como uma forma de aperfeiçoamento da sua pessoa, que tinha um olhar mais torto e ganancioso para as questões da vida e das relações, mas ao encontrar Camila e viverem esse romance, acredito que isso tornou a vida dela mais leve", disse a atriz à reportagem.

"Isso é muito bonito e marcante. Podemos sempre impactar de forma positiva a vida daqueles que nos cercam", conclui Arantes.

O beijo

Valéria e Camila se aproximaram pelo amor ao dinheiro, mas acabaram se apaixonando e também revendo atitudes do passado. Logo que o romance de "Vamila" começou, a própria Globo divulgou, em notícia publicada no site Gshow, que as duas selariam um pedido de casamento com um beijo apaixonado.

Na cena, a ruiva iria presentear Camila com um anel de brilhantes e se declarar: "Camila Nasser, eu te amo! Quer casar comigo?" A amiga vai achar que é só uma brincadeira, mas Valéria será categórica: "Nunca falei tão sério na minha vida. Eu quero me casar com você. Aceita?".

Só que o beijo não rolou, e a emissora afirmou que a cena não foi exibida por "uma decisão puramente artística". Os fãs da novela protestaram nas redes sociais.

A questão ganhou ainda maior repercussão porque o corte foi feito na mesma noite em que o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, divulgou um vídeo avisando que mandaria recolher a graphic novel "Vingadores: a Cruzada das Crianças" na Bienal do Livro por causa de um beijo entre dois rapazes.

A mesma emissora que já veiculou um beijo entre dois rapazes em "Malhação", decidiu disponibilizar na plataforma Globoplay o capítulo da novela "Órfãos da Terra" sem o anunciado beijo. Questionada sobre o último capítulo, a emissora mantém a posição de que qualquer decisão que for tomada será uma "opção puramente artística".

Com beijo no final, Arantes vê que a novela foi marcante e trouxe à tona temas importantes em todos os núcleos. "Sinto que a história conseguiu abranger diversas temáticas relevantes não só para o Brasil, mas para o mundo! Me sinto honrada em fazer parte de uma trama que pode celebrar o valor do amor, independente da orientação sexual. Cada vez que a arte fomentar debates urgentes, mais conseguiremos sensibilizar corações", defende a atriz.