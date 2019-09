Após ataque dos fãs, Anitta defende Ludmilla por autoria de música: "Deixem ela comemorar"

Ludmilla se surpreendeu na noite deste domingo (29) ao ver "Onda Diferente", sua música em parceria com Anitta, sendo apresentada por Ivete Sangalo no Palco Mundo da terceira noite de Rock in Rio. Nas redes sociais, a funkeira agradeceu à cantora baiana por ver sua canção do festival, porém, foi criticada por fãs de Anitta pelo comentário.

No twitter, Anitta defendeu Ludmilla dos ataques dos fãs. "Não ataquem a Ludmilla por ter se sentido feliz e emocionada com a composição dela ter chegado aos lugares que ela sempre sonhou. Eu também sou compositora. Escrevi Bang, Show das Poderosas, Zen, Vai Malandra. Algumas sozinha, outras com amigos. Mas Onda Diferente foi uma música inteiramente feita pela Ludmilla", comentou Anitta.

A canção faz parte do álbum "Kisses", de Anitta, e conta com diversas parcerias. Entretanto, ela acrescentou ainda que é citada nos créditos da música por ter feito parte da produção e estruturação. "Busquei os feats (Papatinho e Snoop Dogg), ajudei o Papato a produzir."

A carioca pediu para que os dois fã-clubes parassem de brigar. "Me incomoda ver vocês atacando outros artistas por minha causa."

"Deixem a Ludmilla comemorar as alegrias profissionais dela. Tá tudo certo", finalizou.

Após a confusão, Ludmilla repostou um comentário dizendo que "ninguém é obrigado a ver comentários desrespeitosos na internet".

Anitta e Ludmilla também irão se apresentar no Rock in Rio deste ano. A primeira abrirá o palco Mundo, em 5 de outubro. A segunda canta no mesmo dia, em homenagem aos 30 anos do funk.