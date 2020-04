Após acusações de racismo, perfil de Ivy em rede social passa a ser privado

Na reta final do BBB 20, a sister Ivy Moraes, 27, tem chamado atenção dos telespectadores. Durante uma conversa com Flayslane, a modelo comentou abertamente sobre a questão do racismo dentro do reality e o fato de Babu e Thelma serem negros.

"Eu sou supercontra de julgar alguém por conta da pele. Isso não existe. Mas ficar usando disso também, eu também não concordo. Isso não é malefício nenhum, ser preto (...). Ninguém aqui eu vejo criticando eles ou sendo racistas com eles, aqui dentro do programa", afirmou a mineira.

Ivy também usou como exemplo o seu gosto por bronzeamento, o que não pegou bem entre o público. "Quanto mais morena eu fico, mais eu gosto. Eu gosto é muito."

Após receber muitos ataques, o perfil da participante no Twitter foi trancado, ou seja, passou a ser privado. Entretanto, no Instagram a conta de Ivy continua aberta e recebendo diversos comentários negativos.

Na última publicação, foto de Ivy com a Marcela, eliminada na noite desta terça-feira (7), uma chuva de comentários e críticas tomaram conta do post. "Amigas e racista"; "Você é a próxima a sair se estiver no paredão"; "Me preocupo em saber que Ivy cria outro ser humano! Meu Deus! Sinto muito pela criança!", entre outros.

Apesar de não ter mais o perfil aberto ao público, no Twitter, internautas continuam comentando sobre a postura da sister. "O racismo estrutural da Ivy é tão forte que ela não consegue perceber", avaliou uma usuária da rede social.

Embora a discussão sobre o assunto esteja acalorada, não é de hoje que falas e comportamentos de Ivy incomodam o público. Em entrevista ao UOL, Denis Silva, marido de Thelma, disse acreditar que o comportamento dos outros brothers com Thelma e Babu dentro é fruto de um racismo velado, não explícito. "Não dá para afirmar nada, mas eu sinto um racismo estrutural, velado na casa."

Tatiane Melo, namorada de Babu, também reconheceu os comentários desagradáveis, mas preferiu não se posicionar sobre as acusações de racismo contra Marcela e Daniel (amigos de Ivy). "É um assunto delicado. Mas foram comentários desnecessários."

A modelo e amiga de Ivy, Márcia Caroline Bastos defendeu a mineira das acusações. "Ela não é racista nunca! A Ivy fala sem pensar, mas tem um coração enorme, trata todos igualmente. Ela está jogando com o coração", disse à revista Quem.