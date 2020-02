Após 27 anos de dedicação à cultura cearense, Teatro da Praia ameaça fechar as portas

Mais uma casa dedicada às artes no Ceará ameaça deixar de existir. Com 27 anos de trajetória e reconhecida contribuição à cultura, o Teatro da Praia pode ser fechado. O drama vivido pelo equipamento foi anunciado na tarde desta quarta-feira (26), pelo fundador do Teatro, o ator Carri Costa, em vídeo na redes sociais. Segundo o realizador, os proprietários do imóvel o procuraram na sexta-feira (21) e comunicaram que receberam uma proposta de venda do prédio.

De acordo com Carri, os donos até chegaram a lhe dar prioridade na compra do imóvel. O diretor e dramaturgo teria garantia por estar há muito tempo com a casa. "Às vezes, não temos dinheiro nem para pagar o aluguel, quanto mais para comprar esse imóvel. Aí fiquei sem chão, velho, sem entender o que estava acontecendo", explicou.

Assim, o cearense enfrentou Carnaval dos mais indigestos ao pensar em como solucionar o problema. A melhor forma, explica, foi compartilhar o caso com a sociedade, uma vez que o espaço cultural é da cidade.

Área interna do Teatro da Praia Reprodução/Facebook

"É um teatro muito simples, humilde. É uma casa de encenações, na qual durante 27 anos passaram muitos artistas, muitas pessoas se encontraram, a cidade se viu, onde Fortaleza se encontrou. E agora está ameaçado de fechar porque não temos como comprar", declarou.

Dificuldades

Espaço alternativo nas artes cênicas do Estado, o Teatro da Praia abriu as portas em 1993. Essa história começa quando Carri alugou um antigo armazém situado na Praia de Iracema. Lá, criou a sede da sua Companhia teatral e o espaço cultural que viria a ser o Teatro da Praia.

Visivelmente emocionado, o organizador recorre à população e pede que os comprometidos com a cultura mostrem o quanto o lugar é importante à disseminação da arte em Fortaleza. Segundo Carri, o valor pedido pelo prédio onde funciona o Teatro da Praia foi de R$ 900 mil.

Carri explica que o Teatro possui capacidade para 150 pessoas. Nos últimos anos, o descuido com a segurança na região próxima ao Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC) complicou demais o acesso do público.

"Mostramos muito, fomos resistência por muito tempo e podemos fazer muito mais, porque somos criativos. Por isso, quero muito que vocês nos ajudem a divulgar que o Teatro da Praia não tem que sair daqui da Praia de Iracema como outros grandes teatros, o Teatro das Marias, o Teatro Radical brasileiro, ou outros espaços culturais, galerias, museus e outros que tiveram que sair por conta da especulação imobiliária. Não quero ceder esse espaço de arte e cultura para a construção de um edifício. Estou muito angustiado com isso tudo", defende o artista.