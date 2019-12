APCA elege "Melancolia", de Carlos Cardoso, como melhor livro de poesia de 2019

"Melancolia", livro de poemas de Carlos Cardoso, lançado em outubro pela editora Record, chegou às livrarias com um propósito distinto: abordar o tema sem preconceito e com vigor poético. E atingiu seu intento. No volume, o sentimento é apresentado pelo poeta carioca como personagem principal, com um sentido amplo e uma imagem intangível.

Não é à toa que a obra foi eleita a melhor de 2019 na categoria poesia pelos membros da APCA (Associação Paulista de Críticos de Artes) na segunda-feira (9).

No extenso poema que dá título ao exemplar, o poeta diz brincar com plástico bolha ao embrulhar o boneco do livro e acaba envolvendo os signos linguísticos também no invólucro.

Armado com uma folha de papel e uma caneta, ele dispara sua centelha verborrágica que provoca explosões reflexivas:

“Para esse livro/ não escreverei/ o que é fácil de entender/ o que é fácil de ler/ o que é fácil de não ser/ o que realmente sou”

Nos versos de "Hoje", Cardoso estreita ainda mais sua relação com o leitor ao dizer que a melancolia está na sua alma, na perna com câimbra e nas coisas que não fez. O sentimento aparece vivo e pulsante em sete dos 39 poemas do volume.

Outro tema recorrente e humanizado é a pedra, presente no título de cinco poemas além de estar posicionada em várias estrofes da obra. O autor faz com que o elemento mineral percorra caminhos físicos e, por meio deles, veredas psicológicas são reveladas.

Apesar de descrevê-lo como rígido no poema "Pedra", o narrador não o torna inflexível. Pelo contrário, altera e expande sua estrutura ("só o que se retrai se expande,/ só o que é pedra me atrai").

Na poética de "Melancolia", Cardoso homenageia ainda escritores como Silviano Santiago, Caio Fernando Abreu e Vinicius de Moraes Foto: Nana Moraes

Dimensões e homenagens

O escritor insere não só a melancolia e o mineral em atmosferas independentes, mas os tempos passado, presente e futuro. Nos versos de "Passado", as horas envelhecem, o passado permanece e é nele que o autor busca o conhecimento ("O passado é fonte de riqueza/ é nele que busco o saber/ é nele que encontro o que busco").

Ele também ressalta a importância de não fugir ou calar o ontem em "Não hoje" e "Viver não é o que não significa".

Quanto à métrica, as rimas se articulam de forma descompassada, aparecendo e desaparecendo como se fizessem uma revoada repentina em cada página. Quando o leitor pensa que não aparecerão, elas pousam de forma inesperada no desfecho das estrofes.

Cardoso homenageia ainda os escritores Silviano Santiago, Caio Fernando Abreu e Vinicius de Moraes com os poemas "Um sopro de ar", "Assim como a neve" e “Poeminha”, respectivamente. Os versos não são apenas dedicados, mas escritos para eles. Devido ao tom confidencial, o leitor terá a impressão de ler cartas.

O livro tem a orelha assinada por Heloisa Buarque de Hollanda e o posfácio pelo acadêmico e crítico literário Antonio Carlos Secchin. O permanente diálogo do poeta com as artes plásticas está transposto na capa, concebida pelo pintor e escultor Carlos Vergara. Os versos iniciais de “O pato de pedra”, escrito para o artista, reproduzem sua instalação.

*Paula Dume é graduada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero. Traduz e edita livros desde 2011.

Melancolia

Carlos Cardoso

Record

2019, 112 páginas

R$ 32,90