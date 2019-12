Aos 70 anos, Luiz Fernando Guimarães se casa com o empresário Adriano Medeiros

View this post on Instagram

E foi com esse texto que meu coração falou, soluçando mas com força pra concretizar tudo: “Te conheci a muito tempo atrás. Naquela época teria o Bug do milênio que pra mim foi vc. Parece que foi ontem mas já fazem mais de 20 anos. Descobrimos uma fórmula de estar juntos. Somos diferentes. De idade, de temperamento, de atitudes. Mas aprendemos a nos respeitar, a nos entender e descobrimos como é bom envelhecer juntos, ver tv no sofá, esperar ansioso pra chegar sábado no sitio e escutar a cachorrada latir. Somos felizes do nosso jeito mas mais que tudo somos felizes juntos. Quero viver pra sempre do teu lado, te protegendo, cuidando de vc, te mostrando um monte de coisas que ainda precisamos ver no mundo e ver a vida passar sem pressa. O amor é isso! Obrigado por estar do meu lado todo esse tempo. Aqui começa outra parte da nossa história. Somos amigos, somos parceiros, e hoje sou a pessoa mais feliz do mundo porque meu mundo é vc @luizguimaraesoficial .❤️”