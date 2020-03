Aos 60 anos, Gretchen aparece com neto em momento de carinho

Thammy Miranda, de 37 anos, chamou a atenção dos internautas nesta segunda-feira (2), após mostrar um momento de carinho entre seu filho Bento, de quase dois meses, e a avó Gretchen. No vídeo publicado nos stories do Instagram, o menino, que é fruto do relacionamento do ator com Andressa Ferreira, aparece no colo da cantora, de 60 anos.

"Quem está no colo da vovó? Os dois de pijaminha, azulzinho, combinando", diz Thammy para o menino. "É para combinar com nossos olhos", responde Gretchen.

Bento nasceu em 8 de janeiro de 2020 em território americano, na cidade de Miami, na Flórida. Em abril de 2019, Andressa e Thammy Miranda embarcaram para os Estados Unidos para realizar o procedimento de inseminação artificial. "A única coisa que eu sei é que embarco filho e só volto pai", disse o filho de Gretchen na época.

Preconceito

Frequentemente, Thammy usa as redes sociais para desabafar sobre o preconceito que sofre por ser trans e como lida com isso e a família que decidiu constituir. "O pai do meu filho sou eu, que jamais abandonei minha esposa grávida. O pai do meu filho sou eu que a todo momento que ela estava passando mal, com enjoo, estava de mão dada com ela", disse no início da gestação.

Durante o chá revelação, no qual o casal utilizou as cores rosa e azul para revelar o sexo do bebê, novamente Thammy e Andressa foram criticados. "Não é uma cor que define nada nem ninguém; bom caráter o menino vai ter", declarou Thammy.