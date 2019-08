Aos 56 anos, Quentin Tarantino anuncia espera pelo primeiro filho

O cineasta Quentin Tarantino, 56, anunciou nesta quarta-feira (21) que está esperando seu primeiro filho. Ele e a mulher, Daniella Pick, 35, afirmaram, em comunicado à revista americana People, que estão muito empolgados em revelar a gravidez.

Daniella, que é filha do músico israelense Tzvika Pick, conheceu Tarantino em 2009, quando ele promovia o filme "Bastardos Inglórios", mas o relacionamento teria começado apenas em 2016. O casal ficou noivo em 2017 e se casou em novembro do ano passado.

Tarantino nunca havia se casado. Segundo ele, por causa do trabalho, que monopolizava seu tempo. Seu último filme, "Era Uma Vez em... Hollywood", estreou no Brasil na semana passada. Segundo a revista Variety, ele teve a melhor estreia do cineasta. Até o momento, faturou US$ 181 milhões (cerca de R$ 720 mi).