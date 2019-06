Antônio Fagundes será cadeirante com doença terminal em "Bom Sucesso", nova novela das sete da Globo

Fora das novelas desde setembro de 2016, Antônio Fagundes retorna com trabalho na TV Globo. Ele foi escalado na semana passada para o elenco de "Bom Sucesso", novela das sete prevista para estrear no começo do segundo semestre do ano que vem.

Fagundes, Alberto na nova novela, será um dos protagonistas. A telenovela substituirá "Verão 90". Em "Bom Sucesso", Fagundes interpretará um riquíssimo editor de livros que começa a perder tudo por causa da crise e da falta de interesse do público no seu produto. Alberto é pai de Marcos (Romulo Estrela) e Nana (Fabiula Nascimento), muito diferentes entre si. Enquanto Marcos é um homem despojado e livre de amarras, Nana é uma mulher workaholic e perfeccionista.

No enredo, Marcos herdou do pai a paixão pelos livros, mas não sua intransigência para a administração da editora. O bon vivant tem várias ideais para reerguer a Prado Monteiro, mas nunca teve espaço para colocar em prática seus planos. Por isso e pelo seu espírito livre, decidiu largar tudo e cair no mundo atrás de uma vida de aventuras, amores e boemia. É aí que abre um bar em Búzios, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, chamado Bar do Peter Pan.

Nana trabalha em função de números e planilhas e é a mente administrativa da editora. Além de ficar à frente dos negócios da família, mora na mansão com o pai, sua filha, Sofia (Valentina Vieira), e seu marido, Diogo (Armando Babaioff). Advogado, Diogo aproveitou-se da fragilidade de Nana diante da perda da mãe para se aproximar dela e conseguir se casar com a executiva. Alpinista social e ambicioso, ele só pensa em provocar a falência ou incentivar a venda da editora e garantir uma bela fatia das posses da família. Quem o acompanha nesses planos escusos é sua amante Gisele (Sheron Menezzes), justamente a assistente pessoal de Nana.



Romance



Todas essas relações conturbadas interferem diretamente na saúde de Alberto. Mas a vida dele está prestes a dar uma reviravolta positiva ao conhecer Paloma (Grazi Massafera), que vai ensiná-lo a redescobrir os pequenos prazeres do cotidiano e a viver intensamente. “Vamos falar sobre viver e celebrar a vida valorizando cada dia, cada minuto. Teremos muita emoção, humor romance e aventura”, pontua Fagundes.

"Bom Sucesso" é escrita por Rosane Svartman e Paulo Halm, e tem direção artística de Luiz Henrique Rios e direção geral de Marcus Figueiredo.