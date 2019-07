Antônia Fontenelle vence briga judicial contra filhas de Marcos Paulo e comemora com meme "Tô rica"

Pela terceira vez, Antônia Fontenelle saiu vitoriosa da disputa na Justiça contra as filhas de Marcos Paulo. Falecido em 2012, o ex-diretor da Globo havia assinado um documento no qual deixava 60% da herança para Antônia, companheira dele na época. No entanto, as filhas moveram uma ação judicial pedindo a invalidação do registro. A solicitação foi feita por Mariana, filha dele com a atriz Renata Sorrah, e por Giulia Costa, filha de Marcos com a atriz Flávia Alessandra.

"Estou aqui em Manhattan (nos EUA) e meu advogado me liga para dizer que, finalmente, depois de 7 anos de muito esculacho, a Justiça me deu ganho de causa. É um ganho moral. É uma vitória moral. Três a zero, como todas as vezes que eu fui reconhecida, foi por unanimidade", disse ela, aos prantos, no stories do Instagram.

"Eu queria dizer para as mulheres desse país que não desistam dos direitos de vocês, nunca deixem ninguém esculachar vocês, nunca abaixem a cabeça pra ninguém. O Brasil tem Justiça, sim! Grite! Pisou no seu calo, grite! Contra fatos não há argumentos. Há sete anos eu estava sendo humilhada, esculachada, menosprezada. Obrigado meus advogados e desembargadores", continuou. Em seguida, ela publicou o meme "tô rica" no perfil da rede social.

A Justiça já havia dado o direito para Antônia nas duas fases anteriores do processo: em abril de 2014 e outra em maio de 2018. O caso ainda cabe recurso, mas, segundo o advogado de Fontenelle, as chances de ganho da outra parte é pequena.

Antônia e Marcos Paulo foram casados por seis anos. A fortuna dele é estimada em cerca R$ 30 milhões e inclui uma mansão na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.