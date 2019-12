Ano novo: conheça o significado das cores para a escolha o look de Réveillon

Usar branco na festa de Réveillon já é uma tradição brasileira, mas apostar em outras cores na roupa do dia da virada também pode ser uma boa opção para iniciar bem 2020. Segundo a cromoterapeuta Yllana Carneiro, cada cor emite uma vibração diferente, que pode atrair energias distintas em diversos campos da vida física e espiritual. A escolha da cor usada no dia 31 de dezembro pode significar uma forma de dizer ao universo os desejos para o ano que virá.

A combinação de cores na roupa da virada também é bem-vinda, segundo a consultora de imagem Mariella Fassanaro. A analista de cores sugere o uso do círculo cromático para realizar essa combinação. Mariella explica que as cores podem ser opostas, vizinhas ou análogas. “A gente também pode pensar em combinação monocromática, em uma paleta que pegue, por exemplo, um rosa seco com um rosa clarinho para fazer um degradê. São coisas interessantes que só com ajuda desse círculo cromático, a gente já explora bastante”, afirma.

O círculo cromático é utilizado na moda, design e decoração Reprodução/Instagram

Para escolher a cor da roupa usada na festa de ano novo, Yllana recomenda identificar primeiramente as necessidades físicas e espirituais do seu corpo, para só depois combinar com cores que atraiam aquilo que deseja para o ano 2020. Para auxiliar nessa decisão, a cromoterapeuta separou os significados das cores para acertar na escolha do look e atrair as energias necessárias para o início de um novo ciclo.

Vermelho

O tom é uma cor energizante, que auxilia no aspecto material do ser humano. Portanto, usar vermelho na virada atrai conquistas para o ano que virá. O tom também impulsiona e estimula a realização de novos planos. O vermelho também está associado a paixão, sensualidade e auto confiança por ser uma cor da vitalidade e da energia. “Se eu sou uma pessoa que vivo no mundo das ideias, com dificuldade de concretizar, o vermelho é a cor que eu devo utilizar no final do ano”, indica Yllana.

A digital influencer Mariana Sampaio apostou em look vermelho durante sessão de fotos. Reprodução/Instagram

Laranja

A cor é considerada o tom do equilíbrio e auxilia na remoção de medos e inibições. Por isso, usar roupas de cor laranja no Réveillon vai te ajudar a conquistar a coragem e a ousadia para alcançar as metas lançadas para 2020.

Marina Ruy Barbosa com vestido sofisticado no tom laranja Reprodução/Instagram

Paolla Oliveira usou um vestido laranja durante ensaio fotográfico para a personagem Vivi Guedes. Reprodução/Instagram

Verde

O verde representa a vida, confiança, esperança e saúde. A cor tem um tom de ambição, atrai resultados concretos. “O verde é a cor da natureza, do equilíbrio, da paz e da harmonia, muito mais que o branco. Ela é a cor do equilíbrio físico, mental e emocional porque o verde é a mistura do azul e do amarelo, então ele tem uma influência poderosa sobre o coração, não é a toa que o a cor do chakra cardíaco é o verde”, explica.

Paolla Oliveira em look poderoso total verde Reprodução/Instagram

Amarelo

Usar amarelo no Réveillon não atrai apenas riquezas, mas também inteligência e prosperidade. “É a cor que favorece a expressão da personalidade, se eu fosse dizer qual fosse a cor do ano de 2020, eu diria o amarelo porque é a cor da comunicação”, indica.

Jéssica Ellen usou uma combinação de roupas amarelas na festa de lançamento de 'Amor de Mãe'. Reprodução/Instagram

Thyane Dantas com macacão amarelo Reprodução/Instagram

Azul

A cor azul está ligada a espiritualidade, considerada terapêutica por provocar uma sensação de relaxamento e calma. É um tom que atrai expressividade, sabedoria e reflexão. A cor também pode estar relacionada a paciência, harmonia e serenidade. O azul foi escolhido pela Pantone como a cor do ano 2020, com a tonalidade ‘classic blue’.

A cor de 2020 tem um tom mais fechado, como a desse vestido Reprodução/Instagram

Violeta/Roxo

O roxo é a cor da intuição, da transformação e do autoconhecimento. Ylanna afirma que a cor roxo/violeta exerce uma função calmante no coração, apresentando efeito curativo também.

Taís Araújo usou um vestido roxo para apresentar o programa PopStar. Reprodução/Instagram

A apresentadora Fátima Bernardes usou um macacão roxo durante o Programa 'Encontro com Fátima Bernardes'. Reprodução/Instagram

Rosa

É a cor do amor, ela desperta o sentimento nas pessoas. Ela está relacionada a afetividade, harmonia, união, relações estáveis e verdadeiras.

Mileide Mihaile apostou no rosa com brocado Reprodução/Instagram

Marina Ruy Barbosa usou combinação rosa durante evento em Nova York. Reprodução/Instagram

Branco

A cor representa purificação espiritual. O branco também está associado a paz e tranquilidade. Usar branco significa estar purificado para receber novas energias para o novo ciclo que se inicia.