Anitta escolheu um look inspirado na cantora Mariah Carey para se apresentar na noite deste sábado (2). No Instagram, a funkeira revelou um figurino dos anos 1990 com referência ao clipe de "Heartbreaker" da cantora internacional.

Em Salvador, Anitta é uma das atrações do camarote que possui o tema: "Vale a Pena Ver de Novo" e, na sua primeira apresentação, vestiu uma roupa inspirada no grupo "É o Tchan". A carioca participa do circuito Barra Ondina.

Veja o clipe de "Heartbreaker":