O look de Beyoncé no clipe "Crazy in Love" (2009) foi a escolha de Anitta para o sábado de Carnaval. A cantora faz show em Olinda, no camarote Carvalheira na Ladeira no início desta tarde e, na sequência, se apresenta em trio de Salvador com os grupos Major Lazer, Tropkillaz e Atoxxa.

Na sexta-feira (1º), a cariocoa escolheu um figurino dos anos 1990 do grupo "É o Tchan" para subir no trio do Bloco das Poderosas, na capital baiana. Anitta se apresenta no Carnaval de Aracati neste domingo (3).