Anitta surpreendeu seus fãs na tarde desta sexta-feira (1). No Instagram, a cantora revelou seu look para subir no Bloco das Poderosas, em Salvador. A funkeira escolheu um figurino dos anos 1990 do grupo "É o Tchan" para subir no trio, que terá o tema: "Vale a Pena ver de Novo". A carioca participa do circuito Barra Ondina.

No início da tarde, Anitta fez suspense em Instagram e perguntou: "De que será que é a minha fantasia? Lembrando que o tema da minha fantasia, no Carnaval, é 'vale a pena ver de novo'", disse ela. Em seguida, ela apareceu sambando e rebolando ao som de "Dança do Bumbum".