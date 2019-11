Anitta se apresentará no Grammy Latino 2019

O Grammy Latino anunciou hoje (5) novos nomes que irão se apresentar na 20° edição do evento, que acontece no dia 14 de novembro em Las Vegas. A novidade é que Anitta, além de concorrer ao gramofone dourado na categoria "Melhor Album Urbano" com o disco "Kisses", também se apresentará na cerimônia.

Aitana, Anitta, Pedro Capó, Julio Reyes Copello, Darell, Dimelo Flow, Fonseca, Luis Fonsi, Greeicy, Intocable, Nella, Reik, Rosalía e Alejandro Sanz se juntam ao time de artistas anunciados anteriormente pelo evento, que contam com Paula Arenas, Bad Bunny, Alessia Cara, Alejandro Fernández, Natalia Jiménez, Juanes, Mariachi Sol de México de José Hernández, dentre outros artistas.

Luan Santana, Tiago Iorc, Priscilla Alcântara, Mahmundi e BaianaSystem são alguns dos músicos brasileiros indicados em categorias de língua portuguesa.

Iorc é o único compositor brasileiro que concorre ao prêmio de Melhor Canção, com a música "Desconstrução". Camilla Cabello, Alejandro Sanz e Pedro Capó também estão disputando nessa categoria.

Ganhador de três Grammys Latinos, Rick Martin apresenta a 20° edição da cerimônia, ao lado das atrizes Roselyn Sánchez e Paz Vega.