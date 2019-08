Anitta recebe elogios de Mariah Carey e revela estar aberta para atuar

Cada vez mais conhecida no cenário internacional, Anitta, 26, recebeu elogios durante o final de semana da diva pop Mariah Carey, 49. A brasileira passou a ser seguida no Instagram pela cantora norte-americana, e comemorou o feito com uma foto em que mostra a coleção de álbuns que tem dela. Para sua surpresa, Mariah respondeu.

"Anitta, eu nem sei o que dizer! Obrigada por apreciar a minha música. Eu tenho muito orgulho de você por conseguir realizar seus sonhos! Espero te conhecer em breve, quem sabe até no Brasil -um dos meus lugares preferidos no mundo! Amor para você e sua família!", escreveu em um comentário. Nos stories, Anitta comemorou: "Eu não estou nem conseguindo raciocinar".

A brasileira também surpreendeu os fãs ao revelar que está aberta a trabalhar como atriz. Em uma entrevista publicada pelo portal Notícias da TV, ela contou que já foi convidada para alguns trabalhos, mas recusou por estar focada na música.

"Eu tive uns convites muito inacreditáveis nessa área da atuação. Alguns até saíram na imprensa, mas outros não, porque eram internacionais. Só que eu preferi focar na música, pois queria alcançar todos os meus objetivos. Hoje, já estou bem mais relaxada quanto a isso", disse. "Eu adoro migrar para outras áreas. Inclusive, agora que eu meio que já alcancei tudo o que eu sonhava na música, estou abrindo minha agenda caso alguém me convide para alguma coisa de atuação".

A cantora já fez participações em filmes nacionais como "Minha Vida em Marte" (2018), interpretando ela mesma. "Para o ano que vem, eu e minha equipe estamos nos planejando para que eu não esteja tão ocupada. Eu estou doida para aprender algo novo, quero fazer aulas de umas coisas em que estou bem interessada".