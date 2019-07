Anitta posa para revista colombiana e faz alerta sobre uso de photoshop

Anitta, 26, está na capa da nova edição da revista colombiana Don Juan, que contém um ensaio fotográfico sensual e exclusivo da cantora. Apesar da lingerie e das poses na cama, o que mais surpreendeu os internautas e a própria Anitta foi o uso do photoshop nas fotos.

"Na vida real, minha bunda vem com 500 celulites de cada lado, mas eu também gosto de sonhar um pouco com o photoshop que se vê aí", disse a cantora no Instagram.

O ensaio fotográfico acompanha uma entrevista na qual Anitta fala sobre seu passado e parcerias internacionais. Ela contou, por exemplo, que a parceria com Snoop Dogg na música "Onda diferente", com Ludmilla, surgiu após o rapper assistir à série "Vai Anitta" na Neflix.

"Ele me ligou um dia e disse: 'Anitta, sou seu fã e quero trabalhar com você'. Aí eu fiquei: 'Claro, vamos fazer algo juntos'. Eu soei super séria, mas na verdade eu era louca por ele desde a adolescência", disse ela, alegando que uma segunda temporada da série está por vir.

Sobre J Balvin, ela disse que estava na casa do jogador Neymar, na Espanha, quando começou a tocar a música "Ginza" e ela se apaixonou. Eu o segui no Instagram, mandei uma mensagem e ele me respondeu. Então fizemos uma troca: eu apresentei J Balvin e Maluma ao Brasil e eles me apresentaram à Colômbia".

Com Madonna, ela não poupou elogios: "Cresci sabendo a importância que ela teve para as mulheres. Ela foi um símbolo de esforço e de luta para que a mulher pudesse se expressar sexualmente como quisesse. Ela é uma das responsáveis pela liberdade que temos hoje".

Olhando para o futuro, seu maior sonho é poder trabalhar com o rapper Drake, dono do hit "God's Plan".