Anitta passa mal durante show e não termina apresentação no Rio

Anitta passou mal na tarde desta quarta-feira (26) durante show que fazia no Rio e não conseguiu terminar a apresentação. Segundo nota divulgada pela assessoria de imprensa da cantora, por conta do excesso de calor, ela teve uma queda de pressão e precisou receber atendimento médico no local.

"Anitta lamenta o ocorrido, passa bem e descansa em casa, no Rio de Janeiro", informa o comunicado.

A cantora já tinha se apresentado por uma hora e meia quando se sentiu mal. No momento, a banda Tchakabum, uma das convidadas da noite, estava no palco e prosseguiu com a apresentação.