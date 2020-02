Anitta para bloco e impede roubo em foliona: 'eu chamo a polícia mesmo'

A cantora carioca Anitta, 26, evitou que uma foliona tivesse o celular roubado, durante a apresentação dela no Circuito Dodô (Barra-Ondina), em Salvador, na noite da última sexta (21).

"Se eu vir roubar telefone, se vir passar a mão sem a mulher querer, eu chamo a polícia mesmo", disse, ao parar o bloco.

Depois, já às 23h, uma briga entre foliões foi a causa.

"Aqui é lugar de família, de gente feliz, de se divertir. Eu estou olhando. Se eu vir roubar, vai rodar. No meu trio não vai roubar não, que meu trio não é bagunça. Quer roubar, procura outro trio"

Para esta sexta, Anitta escolheu um look inspirado em abelhas. para chamar atenção para a importância que os animais têm para a sobrevivência do planeta.

Famosos

A atriz Giovanna Lancellotti postou uma foto no Instagram toda arrumada para curtir o show de Anitta. Além da atriz, as bailarinas Sheila Carvalho e Lore Improta também marcaram presença, bem como o influencer Bruno Rocha ('Hugo Gloss'). O cantor Tatau, ex-Araketu, também foi um dos convidados e cantor com a musa carioca o hit 'Protesto Olodum'.