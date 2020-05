Anitta mostra Gui Araujo em sua casa após convite pela web

Anitta não perde seu tempo mais: após o fim do namoro com o empresário o Gabriel David, já investiu pesado no novo "contatinho". A cantora vinha trocando flertes nas redes sociais com Gui Araujo desde que comentou, no dia 23 de abril, que estava de olho no apresentador da MTV - na mesma live do humorista Maurício Meirelles em que afirmou que Maluna era muito bom de cama.

Na última terça (28), Anitta postou em seu Instagram um vídeo em que aparece pintando uma parede, com a legenda "Não tem pra onde ir agora que a casa do BBB acabou? Vem pra minha". Em comentário, Gui perguntou "Posso ir já?" e a cantora respondeu: "Tá cumprindo a quarentena direitinho? Se tiver..."

Gui Araujo é ex-namorado da influenciadora digital Gabi Brandt e apresentador da MTV

Pelo que indicam as redes sociais do novo casal, o apresentador não demorou a atender o pedido. Na sexta (1), Gui postou em seu TikTok um vídeo de Anitta rebolando sobre um pufe. Já no sábado, foi a vez da cantora assumir o romance nas redes. Primeiro, publicou em seu Instagram um vídeo de Gui carregando andaimes em sua casa, comentando que ele finalmente faria alguma coisa de útil. Em seguida, postou em seu TikTok outro vídeo do apresentador, dessa vez segurando uma bigorna e dizendo que estava "carregando essa barra que é gostar de você", em referência à canção "Cheia de Manias", do Raça Negra.

Gui Araujo é ex-namorado da influenciadora digital Gabi Brandt, e ficou conhecido após participar do primeira temporada do "De Férias com o Ex", na MTV, em 2016. A 6ª temporada do reality estreia no próximo dia 21 de maio, às 22h. Serão ao todo 12 episódios inéditos, que foram gravados em uma mansão em Jericoacoara (CE).