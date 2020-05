Anitta mostra conversas de família e nega conflitos com a mãe após rumores de briga

Anitta usou suas redes sociais nesta quarta-feira (20) para negar qualquer desentendimento com sua mãe, Miriam Macedo, que teria deixado o apartamento comprado pela artista para ela na Barra da Tijuca, no Rio. "A gente se fala sempre, como uma família que se ama", afirmou.

A mensagem de Anitta acontece após a coluna Léo Dias, do UOL, afirmar que Miriam deixou o apartamento comprado pela filha, por não concordar com os relacionamentos dela. Segundo a publicação, ela teria retornado à Honório Gurgel, bairro em que Anitta cresceu, na periferia do Rio.

A cantora então divulgou uma série de prints de suas conversas com a família, mostrando que as duas continuavam a trocar mensagens carinhosas. Já nesta quarta, ela divulgou um vídeo falando que a mãe tem as chaves de um apartamento de frente para a praia, mas é livre para ir para onde quiser.

"Minha mãe é uma pessoa, eu sou outra. Assim como meu pai, meu irmão. O que eles decidem fazer da vida deles, se vão pra esquerda, pra direita, pra cima, pra baixo, é uma decisão deles. A gente segue se amando, está tudo ótimo com a gente, e ela não tem obrigação de dar satisfação de onde vai, o que faz.".

Anitta ainda continua: "Minha mãe tem as chaves de um apartamento de frente pra praia do jeitinho que eu gostaria de poder dar, não só a ela, mas a toda minha família. O que eu puder proporcionar, eu vou proporcionar. Aí, se eles querem ou não é escolha deles, não minha".

Anitta assumiu recentemente o namoro com o modelo Gui Araújo com quem vinha flertando havia algum tempo nas redes sociais. Os dois estariam, inclusive, passando juntos esse período de quarentena, na casa da cantora. Antes dele, ela estava namorando empresário Gabriel David.