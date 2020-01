Mais uma para agitar as festas carnavalescas, "Jogação" é a nova música de Anitta em parceria com Psirico. A faixa foi lançada na madrugada desta sexta-feira (31) no Youtube, Deezer e Spotify.

Misturando influências do funk e do pop de Anitta com o pagode baiano de Psirico, o novo som é aposta dos artistas para o Carnaval.

A faixa já foi apresentada aos fãs durante uma apresentação da música no ensaio do “Bloco da Anitta”, no último fim de semana, no Rio de Janeiro.