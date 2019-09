Anitta lança clipe com Black Eyed Peas

A cantora Anitta, 26, lançou nesta segunda-feira (30) a música "eXplosion", uma parceria com o grupo estadunidense Black Eyed Peas.

A canção, em inglês, chega acompanhada de videoclipe, que mostra imagens do Rio de Janeiro e usa de cores fortes para compor a estética. Anitta aparece rebolando e usando diversos "looks" diferentes, incluindo uma peruca curta na cor rosa.

Nas redes sociais, os fãs já especulam uma parceria no palco do Rock In Rio, já que o grupo e a artista se apresentam na mesma data no festival, no próximo sábado (5).