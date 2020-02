Anitta grava mais um videoclipe em Salvador; artista lança música para carnaval na sexta-feira (14)

A cantora Anitta está em Salvador para a gravação de um novo videoclipe. O cenário escolhido foi o bairro Santo Antônio Além do Carmo, Centro Histórico da capital baiana. As imagens foram gravadas em pontos turísticos do bairro e na região da Rua do Passo. As bailarinas da cantora também ocuparam as portas da Fundação Casa de Jorge Amado, casarão construído no século XIX, que abriga obras e a história do escritor e de sua esposa, Zélia Gattai.

A cantora compartilhou os bastidores da gravação em seu perfil no Instagram. Nas imagens, aparece se maquiando para o clipe. Ela escolheu um blazer, calça e sapato na cor verde com estampa de oncinha para gravar o vídeo. "Hi, Brazil! I'm back again! Então, estou de volta aqui no nosso Brasilzão, trabalhando. Como se eu já não estivesse trabalhando nos outros dias, não é?", disse a cantora no Instagram.

Fãs da artista acompanharam as filmagens e compartilharam imagens do estrutura montada para a gravação. Em 2019, Salvador também foi cenário para outro clipe de Anitta. No bairro da Gamboa, a cantora gravou o clipe "Bola, Rebola" com participação de J. Balvin, Tropkillaz e Mc Zaac.

Música para o Carnaval

Deve ser disponibilizada na próxima sexta-feira (14) a nova parceria de Anitta com o trio norte-americano Major Lazer e Mc Lan. A canção denominada de "Rave de Favela" teve clipe gravado nos Estados Unidos. Nas primeira imagens divulgadas, Anitta aparece de biquini comendo um pirulito azul em um estúdio."Já pensou misturar rave com funk? Sexta-feira, eu, Major Lazer e Mc Lan vamos mostrar pra vocês como fica", escreveu.

A canção "Rave de Favela" é a terceira parceria de Anitta com o trio norte-americano, formado por Diplo, Walshy Fire e Ape Drums. Com os artistas, a funkeira já gravou as músicas Make it hot (2019) e "Sua cara" (2017).