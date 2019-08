Anitta fecha parceria com Cardi B e música terá trecho inédito gravado por Mr. Catra

Depois de trocas de mensagens e especulações, está feita a parceria de Anitta, 26, com a americana Cardi B, 26. As duas apareceram juntas em uma foto publicada no Instagram nesta terça-feira (13) para registrar o encontro.

O produtor Papatinho, parceiro de Anitta, deu detalhes sobre a negociação. Ele conta, pelo Instagram, que passou horas em estúdio para conseguir chegar a uma faixa que agradasse a americana. E Cardi B. escolheu justamente a opção que inclui uma voz inédita de Mr. Catra.

"Meses atrás a família do rei @mrcatrareal veio aqui no estúdio com umas vozes inéditas dele pedindo uma força, já que éramos muito parceiros. Produzi um funk 150 com trap com uma das vozes dele e acabou saindo uma bomba! Contei a história e mostrei pra Anitta aqui no estúdio e ela curtiu muito... ", lembra ele em mensagem.

Mr. Catra morreu em setembro de 2018

Naquela época, Anitta ainda prometeu ao produtor que se conseguisse emplacar uma faixa com Catra, ela doaria os direitos autorais para a família dele. A cantora levou a música para Los Angeles e conseguiu aprovar a canção em parceria com Cardi B.

Em resposta ao produtor, Anitta agradeceu pelo esforço de todos os artistas que têm trabalhado juntos. "Kevin o cris, Ludmilla, tropkilaz, Hitmaker, ainda faremos muitas coisas juntos. O funk realmente virou um grande time que entendeu o poder da união", escreveu a cantora.

Pelo Twitter, nesta terça-feira (13), Cardi B. contou que estava ao lado de Anitta e afirmava que ela era incrível. "Fiquei tímida". Por outro lado, a brasileira se expressou na foto de forma carinhosa "Encontrei a minha alma gêmea".

As conversas começaram em julho, quando Cardi B. teve de cancelar o show que faria no Rock in Rio deste ano. Ela fez uma live com fãs e alguns pediram para que a cantora e Anitta fizessem uma parceria.

Anitta a provocou pelo Twitter e as duas passaram a trocar mensagens. No início deste mês, Cardi B demonstrou ser fã de Anitta ao compartilhar um vídeo dançando uma das músicas da brasileira.

Ela rebolou ao som de "Vai Malandra" em um vídeo no Instagram. A canção de Anitta chamou a atenção não só dos brasileiros, mas também dos seguidores de Cardi B norte-americanos. O rapper Bobby Lytes inclusive deixou um comentário na publicação, perguntando qual a música que a cantora estava dançando.

Fã do funk brasileiro, a norte-americana também já publicou vídeos ouvindo músicas de Mc Kevin O Chris e de Ludmilla.

Em Los Angeles, Anitta também anunciou outra grande parceria por lá. Ela gravou também com o líder do Black Eyed Peas, Will.i.am, 44.

"O verão de 2019 é algo que sempre me lembrarei... viajando pela Europa com meus melhores amigos do Black Eyed Peas... e agora Black Eyed Peas criando algo tão especial com minha nova melhor amiga Anitta... mal posso esperar pelo mundo ver o que criamos... Obrigado, Anitta", escreveu o artista na legenda de uma das fotos.