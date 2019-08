Anitta fecha concessionária e, de surpresa, dá um carro novinho de presente para o pai

A cantora Anitta, 26, surpreendeu o pai dela, Mauro Machado, nesta terça-feira (27). Com a desculpa de que iriam para a emissora de TV para apresentar o Anitta Entrou no Grupo, do Multishow, a artista entrou com Painitto, como é chamado, em uma concessionária e pediu para que ele escolhesse o carro que quisesse.



Anitta estava acompanhada do irmão dela. A surpresa emocionou o pai, que acabou optando por um carro azul todo tecnológico. "Olha a cara de felicidade dele", disse a filha ao fotografar o pai na frente do novo presente.



Anitta causou alvoroço na internet, já que o pai dela vem se tornando muito famoso. A surpresa e a saga de Painitto para escolher um carro foi compartilhada no Instagram da cantora.

Alvoroço também Anitta causou ao rebolar pela Amazônia em sua rede social. Em publicação feita no Instagram na última sexta-feira, 23, a cantora propôs aos seus fãs que assistissem a um vídeo de conscientização sobre as queimadas que estão acontecendo no Brasil. Em troca, ela prometeu que postaria um vídeo rebolando de calcinha.