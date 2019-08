Anitta faz comentário sobre governo Bolsonaro e recebe críticas nas redes sociais

Após publicar vídeo no Instagram sobre as queimadas na Amazônia, a cantora Anitta recebeu tanto críticas como apoio nas redes sociais ao comentar o atual cenário político brasileiro. Em comentário na postagem da amiga Luísa Mell, ativista das causas ambientais, a artista declarou "tristeza" com o teor das manifestações nas passeatas pelo país.

"Amiga, amei muito esse seu vídeo com as crianças. Me emocionei. Mas ontem fiquei triste com a passeata sobre a Amazônia. Estava doida pra compartilhar os vídeos mas daí vim um monte de gente xingando o presidente, alguns com bandeiras vermelhas se aproveitando da situação para promover outro partido", escreveu.

Em um dos trechos mais questionados pelos fãs, Anitta falou sobre as questões LGBTQ+ envolvendo Jair Bolsonaro. “Eu entendo as razões pelas quais o governo atual não tem sido nada favorável às questões ambientais e sociais. (Quando se trata de questão LGBT, por exemplo). Entendo que tenha se tornado uma guerra política. Mas não acho que agressividade e xingamentos seja o caminho", disse. "O presidente foi eleito pela democracia e seus eleitores vão sentir o mesmo que os eleitores da Dilma sentiram quando tiraram ela do poder aos gritos. Isso pode virar uma guerra civil e nada ajudaria à questão principal que amamos, a natureza", comentou em outro ponto.

Em resposta, grande parte dos seguidores criticaram Anitta pelo posicionamento, enquanto outros apoiaram. "Hipócrita, só defende causas quando lhe convém", escreveu um dos seguidores de Luísa Mell. "Sou fã demais! Penso igual", disse outra.

"Se eu tivesse calada também me pediriam uma posição incessantemente. Feliz e infelizmente pela visibilidade que tomei as pessoas esperam isso de mim. É que eu realmente acredito que dá pra achar um meio termo. Vou tentar", finalizou a carioca em mais um posicionamento nas redes.