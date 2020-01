Anitta fará a sua estreia como atriz e aparecerá na pele de fã obcecada em 'Amor de Mãe'

A cantora Anitta (26) agora também poderá adicionar o cargo de atriz ao seu currículo. Isso porque ela vai fazer uma participação na novela da Globo "Amor de Mãe". A emissora confirma a reportagem que as cenas estão programadas para irem ao ar no final de fevereiro.

Na história, Anitta não vai cantar. Fará o papel de uma fã capaz de tudo para se aproximar de seu ídolo: o cantor Ryan (Thiago Martins). "Vai ser muito legal estar do outro lado, do lado do fã mesmo. Vou representar essas pessoas", disse ela enquanto arrumava o figurino e a caracterização da personagem.

E engana-se quem pensa que Anitta está calma para fazer uma estreia como essa. Apesar de estrelar apresentações das mais grandiosas no Brasil e no mundo, como nas Olimpíadas de 2016 e do Rock in Rio, a nova empreitada tira o sono da artista.

"Estou muito nervosa, gente! Desta vez eu não vou cantar e nem dançar, né? Será algo que nunca fiz. Tem tanta coisa que vai acontecer nesses dias de gravação. Fiquem ligados", comentou ao site GShow.

Em suas redes sociais, Anitta revelou que o nome da personagem é Sabrina. "Não serei mais Anitta, serei Sabrina. E foram vários dias de gravação, provei vários estilos de roupa. Estou chocada com esse negócio de ser ator, tem que ir antes para definir cabelo, maquiagem. É uma loucura", disse, ao mostrar que estava bem feliz. "Esse ano de 2020 será assim, vou me jogar nas coisas", finalizou.