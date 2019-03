Anitta encarna 'feiticeira' em mais uma fantasia vintage para o Carnaval

Anitta continua a brincadeira carnavalesca de relembrar figuras e personalidades que marcaram as décadas 1990 e 2000. Para o show em São Paulo, nesta segunda-feira (4), a funkeira apostou na sensualidade da feiticeira, personagem de Joana Prado nos extintos programas "H" e "O+", comandados respectivamente por Luciano Huck e Otaviano Costa, na Band.

Anitta fantasia de feiticeira para show em São Paulo FOTO: RICARDO MUNIZ Anitta fantasia de feiticeira para show em São Paulo FOTO: RICARDO MUNIZ Anitta fantasia de feiticeira para show em São Paulo FOTO: RICARDO MUNIZ Anitta fantasia de feiticeira para show em São Paulo FOTO: RICARDO MUNIZ Anitta fantasia de feiticeira para show em São Paulo FOTO: RICARDO MUNIZ Confira detalhes do figurino de AnittaFOTO: RICARDO MUNIZ

Para homenagear ícones do passado durante o Carnaval desse ano, Anitta criou o tema "Vale a pena ver de novo". No domingo (3), em Aracati, a funkeira já havia usado a fantasia de Tiazinha, outro símbolo marcante da televisão. A galeria de vestimentas da carioca já teve também roupas em menção as cantoras Beyoncé e Mariah Carey e o figurino de dançarina do grupo É o Tchan.