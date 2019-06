Anitta embarca para o Brasil após férias em Bali; veja fotos

Terminou a viagem de férias de Anitta. A cantora embarcou nesta quarta-feira (5) para o Brasil após curtir alguns dias em Bali, na Indonésia, com o surfista Pedro Scooby. Antes do retorno, o casal, Mauro (pai de Anitta) e Jéssica (amiga da cantora) posaram no aeroporto com o guia turístico que os acompanhou na última semana.



No Instagram, como álbum de fotos, a cantora fez diversasa poses e ainda brincou: “Sessão”. Nas novas publicações, a carioca aparece bem à vontade, sem maquiagem, com o shorts jeans aberto, e até fazendo biquinho.

Em seu último dia em Ubud, a cantora postou fotos nas quais aparece usando apenas lingerie branca, e causou o maior burburinho na web.

Quem também chamou atenção nas redes social foi o pai de Anitta. Com muito bom humor, Mauro foi alçado ao posto de "digital influencer", conquistando mais de 444 mil seguidores na própria rede social — e este número só cresce. Aproveitando as férias ao lado da filha famosa, o pai de Anitta se destaca pelos comentários hilários sobre a cultura do país estrangeiro. Impactado com a quantidade de pimenta na comida, por exemplo, ele gravou diversos vídeos falando sobre o assunto.