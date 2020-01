Anitta e Pabllo Vittar são anunciadas no Festival Coachella 2020

As cantoras Anitta e Pabllo Vittar foram anunciadas no line-up oficial do Coachella 2020, principal festival de música pop dos Estados Unidos. Os shows das duas serão nas noites de 11 e 18 de abril de 2020. Nos mesmos dias, o rapper Travis Scott também foi escalado na programação. "Obrigada, Deus", declarou Pabllo nas redes sociais. A carioca Anitta publicou o banner de divulgação do festival em que o nome dela aparece em destaque.

Em 2019, Pabllo Vittar fez duas participações especiais no Coachella. Ela cantou "Sua Cara" no show do Major Lazer e "Energia" com o duo de eletrônica Sofi Tukker. Em edições anteriores, artistas brasileiros como Emicida, Céu, Boogarins e Cansei de Ser Sexy já tocaram no Coachella.

O Coachella acontece em duas sextas-feiras (dias 10 e 17), dois sábados (11 e 18) e dois domingos (12 e 19). Nas sextas, nomes como a banda de rock Rage Against the Machine, o DJ Calvin Harris e o músico britânico Rex Orange County, tocam no eventos.

