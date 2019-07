Anitta e Ozuna esbanjam sensualidade e belezas naturais do Rio em clipe de "Muito Calor"

Anitta não para. Menos de um mês depois do lançamento de “Faz Gostoso”, com Madonna, a carioca divulgou a nova parceria, nesta quinta-feira (11), o clipe "Muito Calor", com o porto-riquenho Ozuna.

Assim como "Vai, Malandra", e "Bola Rebola", o vídeo explora o cenário de comunidades. Visualmente, a produção mistura futebol, carnaval e muito corpo sarado à mostra. O pano de fundo são as belezas naturais do Rio de Janeiro, como a escadaria Selaron e o Corcovado.

“Estou muito feliz com essa parceria com a Anitta e a oportunidade desse novo single ser escutado em todo o Brasil, assim como por todo o mundo. É uma grande honra ter aprendido sobre a cultura brasileira pela mão dessa grande estrela internacional”, declarou Ozuna.

“Muito Calor é uma música bem especial para mim. Primeiro pela parceria com Ozuna, que é um artista incrível, com um repertório riquíssimo e muito criativo. Depois porque participei da composição, afinal eu escrevi as partes cantadas por mim, tanto em espanhol quanto em português, tanto a melodia quanto a música”, conta a cantora.