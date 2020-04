Anitta e namorado têm resultado negativo para Covid-19 

A cantora Anitta, 27, e o namorado, o empresário Gabriel David, fizeram o teste para confirmar se contraíram o novo coronavírus e tiveram o resultado negativo. O exame foi feito depois que os dois estiveram de férias nas Ilhas Maldivas no início do mês de março.

Assim que fizeram o teste, Anitta e Gabriel seguiram direto para Angra dos Reis, na costa verde do Rio de Janeiro, onde estão aproveitando um período juntos durante o isolamento contra a Covid-19. Eles estão na casa dos pais de Gabriel, que é filho do presidente da escola de samba Beija-Flor.

A cantora, que vinha mantendo seu relacionamento em segredo, confirmou o namoro na semana passada, durante uma live com a influenciadora digital Camila Coutinho. "Vim para casa do meu namorado em Angra. Ele também mora com os pais, que são mais velhos e estão sozinhos em casa".

Na conversa, ela disse ainda que ficou triste por ter de cancelar sua festa de aniversário por causa da pandemia do novo coronavírus. A celebração deste ano teria como tema "Anitta no Espaço".

Nesta quarta (1º), Anitta deverá participar de um live comandada por Miley Cyrus. A cantora americana criou um programa e vem apresentando-o de sua casa desde o início do isolamento. Nesta quarta, ela "receberá", além de Anitta, a pintora Ashley Longshore, a atriz Zoe Kravitz e o DJ Diplo.