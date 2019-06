Anitta e Major Lazer lançam o single 'Make it Hot'

Pouco antes de uma semana depois de lançar música, esta como participação no novo disco de Madonna, Anitta já emplaca outro single. A parceria com Major Lazer já está disponível nas plataformas de streaming, desde a quarta-feira (19).

A música "Make it hot" traz referências latinas com a cantora cantando em espanhol. O clipe, no entanto, só será lançado na próxima quarta-feira (26) e foi gravado na Costa Rica.

Com um clima tropical e direção de Jovan Todorović da Stink Productions, com desenvolvimento da BBDO New York, o vídeo explora cenários paradisíacos.

“Durante o processo, Major Lazer, Anitta e seus dançarinos tiveram que aprender a nova linguagem desse tipo de câmera [com movimentos rápidos] e saber como representar com ela – isso tudo funcionou graciosamente bem e estamos animados com o resultado”, afirmou o diretor.

Confira: