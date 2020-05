Anitta e Gabriela Prioli vão fazer live sobre política

A cantora Anitta, 27, anunciou que vai fazer uma live na sexta-feira (8) ao lado da advogada Gabriela Prioli, comentarista da CNN Brasil. A ideia da artista é falar sobre assuntos da política brasileira de uma forma mais fácil. Anitta e Prioli são muito amigas.

"Eu falei para vocês que ela [Prioli] sempre é a pessoa que me esclarece sobre as questões políticas. E eu comentei com ela como é difícil você entender a política no Brasil, você ter acesso a uma educação que te ensine sobre política no Brasil", afirmou Anitta em Stories publicados no seu Instagram, na terça-feira (5).

Foi a partir desse bate-papo que elas decidiram fazer a live "para quem não entende nada de política". Ainda não foi divulgado o horário em que a conversa será realizada na sexta.

Não é nenhum problema, nenhuma vergonha você não entender sobre política. Até porque eu já falei para vocês que de onde eu vim, da vida que eu tive, é muito difícil para mim aprender, por isso eu pergunto tanto para ela", contou a cantora.

Apesar de dizer que não é expert no assunto, Anitta não se intimidou e na terça-feira (5) fez uma live com o deputado federal Felipe Carreras (PSB) para debater a Medida Provisória criada por ele que tira de compositores o recebimento de direitos autorais. Em um embate direto, ela pede que a emenda seja retirada. O político disse que há erros de interpretação e que ainda há tempo de debater o tema.

Além da live ao lado de Prioli, a cantora já anunciou que fará uma transmissão especial no domingo (10) em homenagem ao Dia das Mães.