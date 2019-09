Anitta é diagnosticada com estafa e Multishow cancela episódio ao vivo de seu programa

O canal Multishow informou nesta segunda-feira (2) que não exibirá o episódio ao vivo do programa Anitta Entrou no Grupo, que estava previsto para esta terça (3). O cancelamento acontece após a cantora ser diagnosticada com estafa.

Segundo o canal, Anitta seguirá recomendação médica e fará repouso por conta da doença, que corresponde a um desgaste do organismo, que pode afetar aspectos físicos ou mentais. Apesar disso, não houve outros cancelamentos na agenda da cantora, segundo sua assessoria.

De acordo com o Multishow, será reexibido nesta semana o primeiro episódio da temporada, que recebeu É o Tcham e Melin. A expectativa é que os episódios inéditos retornem já na próxima semana.

Um suposto problema de saúde da cantora já tinha vindo à tona na semana passada, quando ela resolveu dar um tempo no relacionamento que mantinha com o surfista Pedro Scooby, 31. "Não estou bem de saúde e pedi que me recuperasse sozinha", disse a cantora à colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia.

Anitta e Scooby assumiram o namoro em junho deste ano, cerca de dois meses depois de o surfista anunciar o término do casamento com a apresentadora Luana Piovani. Antes da confirmação do namoro, eles chegaram a ser flagrados juntos em uma viagem a Bali.

Desde então, o casal tem trocado farpas nas redes sociais com a ex do surfista. Piovani chegou a declarar sua insatisfação ao ver os filhos cantando "Onda Diferente", hit de Anitta em parceria com Ludmilla e Snoopy Dog. Para ela, Scooby fez do novo relacionamento um "show".