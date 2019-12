Anitta é desconvidada do Réveillon de Jericoacoara devido a excesso de exigências

Anitta seria uma das atrações do Réveillon de Jericoacoara, mas após exigências consideradas "exageradas" pela organização do evento, a participação da cantora foi dispensada.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, do Jornal O Dia, Anitta teria exigido algumas coisas para ela e seus convidados, que não estavam no contrato. Entre os pedidos, está a reserva de dez quartos para amigos e equipe no Hotel Essenzza, um dos mais luxuosos da vila.

A empresa da cantora, Rodamoinho, afirma em nota que o contratante da festa de Réveillon não cumpriu com algumas cláusulas contratuais e estaria inadimplente com o cachê, no valor de R$500 mil, desde agosto. Portanto, a empresa decidiu cancelar o show de Anitta.