Anitta é confirmada como atração do festival online organizado por Lady Gaga

Nesta terça-feira (14), mais artistas foram anunciados como atrações do festival online “One World: Together At Home”. A maior surpresa é que o Brasil terá uma representante no line up: Anitta. O evento será transmitido ao vivo em plataformas como YouTube e Facebook, neste sábado (18), a partir das 21h (horário de Brasília).

Outros cantores confirmados foram Camilla Cabello, Shawn Mendes e Taylor Swift. Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Chris Martin, Elton John, Paul McCartney e Stevie Wonder já tinham sido anunciados anteriormente.

Ao todo, o festival terá oito horas de duração, mas apenas duas horas da programação serão exibidas nos canais de televisão de todo o mundo. O restante poderá ser visto online. No Brasil, a exibição ficará por conta da TV Globo, do Multishow e do Globoplay, no domingo (19). A emissora ainda não divulgou a programação do dia.

O evento teve curadoria da cantora Lady Gaga em parceria com a ONG Global Citizen e a OMS (Organização Mundial de Saúde), para mobilizar pessoas e recursos no combate à pandemia de coronavírus.

Confira o line up completo:

ADAM LAMBERT • ALICIA KEYS • AMY POEHLER • ANDRA DAY • ANDREA BOCELLI • ANGÈLE • ANITTA • ANNIE LENNOX • AWKWAFINA • BECKY G • BEN PLATT • BILLIE EILISH • BILLIE JOE ARMSTRONG • BILLY RAY CYRUS • BLACK COFFEE • BRIDGET MOYNAHAN • BURNA BOY • CAMILA CABELLO • CASSPER NYOVEST • CELINE DION • CHARLIE PUTH • CHRIS MARTIN • CHRISTINE AND THE QUEENS • COMMON • CONNIE BRITTON • DANAI GURIRA • DAVID & VICTORIA BECKHAM • DELTA GOODREM • DON CHEADLE • EASON CHAN • EDDIE VEDDER • ELLEN DEGENERES • ELLIE GOULDING • ELTON JOHN • ERIN RICHARDS • FINNEAS • HEIDI KLUM • HOZIER • HUSSAIN AL JASMI • IDRIS AND SABRINA ELBA • J BALVIN • JACK BLACK • JACK JOHNSON • JACKY CHEUNG • JAMEELA JAMIL • JAMES MCAVOY • JASON SEGEL • JENNIFER HUDSON • JENNIFER LOPEZ • JESS GLYNNE • JESSIE J • JESSIE REYEZ • JIMMY FALLON • JIMMY KIMMEL • JOHN LEGEND • JUANES • KACEY MUSGRAVES • KEITH URBAN • KERRY WASHINGTON • KESHA • LADY ANTEBELLUM • LADY GAGA • LANG LANG • LESLIE ODOM JR. • LEWIS HAMILTON • LIAM PAYNE • LILI REINHART • LILLY SINGH • LILY TOMLIN • LINDSEY VONN • LISA MISHRA • LIZZO • LL COOL J • LOLA LENNOX • LUIS FONSI • LUPITA NYONG’O • MALUMA • MAREN MORRIS • MATT BOMER • MATTHEW MCCONAUGHEY • MEGAN RAPINOE • MICHAEL BUBLÉ • MILKY CHANCE • NAOMI OSAKA • NATTI NATASHA • NIALL HORAN • NOMZAMO MBATHA • OPRAH WINFREY • PAUL MCCARTNEY • PHARRELL WILLIAMS • P.K. SUBBAN • PICTURE THIS • PRIYANKA CHOPRA JONAS • RITA ORA • SAM HEUGHAN • SAM SMITH • SAMUEL L JACKSON • SARAH JESSICA PARKER • SEBASTIÁN YATRA • SHAH RUKH KHAN • SHAWN MENDES • SHERYL CROW • SHO MADJOZI • SOFI TUKKER • STEPHEN COLBERT • STEVIE WONDER • SUPERM • TAYLOR SWIFT • THE KILLERS • TIM GUNN • USHER • VISHAL MISHRA • ZUCCHERO