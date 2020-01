Anitta diz que pratica idiomas flertando com homens e mulheres e relembra ótima década

A cantora Anitta revelou em entrevista à versão norte-americana da revista Rolling Stone que tem como costume flertar com as pessoas para aprender idiomas. Fluente em português, inglês e espanhol, a cantora brasileira contou que a prática ajuda na hora do namoro.

"Eu pratico idiomas flertando com as pessoas. Ajuda namorar homens de língua espanhola. Ou garotas. Tanto faz", afirmou.

Anitta foi convidada pela revista a analisar como foi a sua década. Em uma das respostas, apontou a apresentação na abertura dos Jogos Olímpicos de 2016, no Brasil, como um marco.

"Eu pude cantar para o mundo durante os Jogos Olímpicos abrindo para Gilberto Gil e Caetano Veloso. Caetano é meu amigo agora. Ele é de uma época antiga no Brasil, mas na época ele era um cara novo. Ele admira música. E, assim como eu, ele acredita que há música boa e ruim em todos os lugares e em todos os ritmos."

Em outro momento do papo, Anitta confessou que a parceria dela com o rapper Snoop Dogg se deu por conta da insistência dele. "Conheci Madonna e Snoop Dogg. Na verdade, Snoop Dogg é um gênio. Ele me ligou porque viu minha série da Netflix. Ele era como: 'Uau, eu te amo. Eu sou seu fã. Eu quero cantar com você'. Foi a minha colaboração favorita de todos os tempos."

Embora 2019 tenha sido um ano de expansão para Anitta, também foi um ano de exageros. A astróloga e coach Márcia Fervienza, em entrevista ao F5, disse que Júpiter em trígono ao seu Sol lhe abriu muitas portas, mas que também trouxe uma "fome mais difícil de saciar".

Para a especialista, em 2020 Anitta terá que cavar as próprias oportunidades e precisará estar atenta às decisões baseadas exclusivamente no próprio ego e no impulso do momento.