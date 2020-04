Anitta diz que Maluma é muito bom de cama e fala sobre briga com Pabllo e Ludmilla

Anitta participou de uma live comandada pelo humorista Maurício Meirelles e respondeu questões polêmicas. No ao vivo, o apresentador abordou a cantora sobre os famosos internacionais com quem ela já ficou.

A resposta foi direta: “todo mundo já sabe com eu fiquei”. Mesmo assim, Anitta mencionou o cantor colombiano Maluma, com quem gravou “Sim ou Não”. A cantora precisou responder o comediante, que foi direto: "O Maluma era bom de cama?". Anitta não se esquivou e disse: "Muito", respondeu a cantora. Sem acreditar que a funkeira realmente respondeu a sua pergunta polêmica, Meirelles riu e aprovou: "Boa resposta". A cantora ainda confirmou ter ficado com o ex integrante do One Direction, Niall Horan.

Anitta falou ainda sobre o ex namorado André Marques e disse que os dois mantém uma boa relação.” Com André Marques, me dou muito bem. André outro dia passou aqui para deixar uma quentinha, como amigo, óbvio. São tantos ex que eu até esqueço que é ex, porque já virou amigo”, pontuou.

Dos desafetos da artista, dois são bastante conhecidos: Ludmilla e Pabllo Vittar. Com a carioca, a divergência surgiu por causa dos direitos da composição da música “Onda Diferente”. Na live, Anitta explicou que sabe reconhecer seus erros quando os comete. “Eu não fiz nada... Quando eu faço alguma coisa errada eu fico muito mal, peço desculpas”, afirmou.

Para a alegria dos fãs, a cantora revelou que voltou a falar com Pabllo Vittar. As duas se desentenderam por causa da gravação do clipe de “Sua Cara”. “Eu que fui falar com a Pabllo. A gente se fala super, hoje ainda estava conversando”, garantiu.