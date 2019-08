Anitta diz que leva outras pessoas para sexo com Pedro Scooby

Anitta, 26, fez uma série de revelações durante a estreia do programa Anitta Entrou no Grupo, no qual recebeu a visita de convidados como David Brazil e Nicole Bahls. Em determinado momento, a cantora foi desafiada a mostrar como é o seu "Gemidão do Zap".

Ela respondeu: "Depende, se estou fazendo amor, ou se estou fazendo o agressivo", disse Anitta, que em seguida, imitou o som que faria durante as relações sexuais.

David Brazil, que entrevistava a artista, perguntou como era quando ela estava junto ao namorado, Pedro Scooby. "Depende do que a gente está fazendo. Se estamos na selvageria ou se é só um amorzinho, só nós dois, eu vou mais romântica", disse.

"Ué, mas tem mais gente?", questionou o apresentador. "Às vezes tem", respondeu.

Em entrevista recente à revista britânica Dazed, Anitta falou sobre sua bissexualidade. "Meu lance não é apenas fazer música para as pessoas se divertirem e dançarem. Eu gosto de fazer as pessoas discutirem as coisas e pensarem diferente. Eu tenho um grande público LGBT, e eu sou bissexual -mas quando você me vê, se eu não disser que sou bissexual, eu não tenho a representação física da comunidade LGBT", disse a carioca.

A cantora está namorando Scooby há algumas semanas, desde que o surfista terminou o relacionamento com a apresentadora Luana Piovani. De lá para cá, os três tem trocado farpas. Piovani chegou a declarar sua insatisfação ao ver os filhos cantando "Onda Diferente", hit de Anitta em parceria com Ludmilla e Snoopy Dog. Para ela, Scooby fez do novo relacionamento um "show".

A separação do casal em junho ocorreu porque eles estariam em sintonias distintas. "Pra mantermos a harmonia que sempre tivemos em casa, resolvemos separar as 'vontades'", afirmou a atriz. No entanto, algumas semanas depois do término, começaram as brigas.